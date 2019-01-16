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16:35

В мужской колонии под Новгородом родилась девочка

происшествия

16:35

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Фото: depositphotos/Bork

Сотрудники мужской колонии строгого режима в поселке Панковка Новгородской области приняли роды у жены осужденного, которая прибыла на длительное свидание с мужем. О происшествии сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Это первые роды в Новгородском УФСИН за несколько десятилетий. Роды оказались преждевременными. Они начались у 23-летней женщины в ночь на среду, 16 января.

"Сотрудники колонии Александр Емельяненко и Олег Родин до приезда скорой помощи вместе с отцом ребенка оказывали помощь рожавшей, а после прибытия "неотложки" – помогали врачам", – сообщили в УФСИН.

Женщина родила девочку. Младенец весит около 2 килограммов, рост 43 сантиметра. Мама и ребенок сейчас находятся в одном из роддомов Великого Новгорода.

происшествия

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