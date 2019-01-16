Красный уровень опасности объявлен на горнолыжных курортах Австрии

В австрийских Альпах сохраняется "красный" уровень метеоопасности из-за снегопадов и схода лавин, сообщает газета Kleine Zeitung.
За последние 15 дней в некоторых районах выпало более 4,5 метра снега. В федеральных землях Тироль, Зальцбург, Форарльберг и Штирия снежный покров превысил три метра.
Сейчас снегопад закончился. На 16 и 17 января синоптики обещают солнечную погоду. Однако местных жителей и туристов предупредили о рисках, связанных с катанием на горных лыжах.
В австрийских Альпах сохраняется третий – предпоследний – уровень опасности для горных регионов. Рекомендуется кататься только в разрешенных на данный момент местах. Трассы, расположенные на высоте 2200 метров, сейчас недоступны.
С начала ноября в горах Австрии погибли более 40 человек. Эти показатели в несколько раз превышают прошлогодние. С 12 января ведутся поиски немецкого туриста, пропавшего после схода лавины в горах на курорте Lech am Arlberg.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что организованных туристов из РФ нет среди тех, кто застрял в Альпах из-за снегопадов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.