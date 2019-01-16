Красный уровень опасности объявлен на горнолыжных курортах Австрии

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В австрийских Альпах сохраняется "красный" уровень метеоопасности из-за снегопадов и схода лавин, сообщает газета Kleine Zeitung.

За последние 15 дней в некоторых районах выпало более 4,5 метра снега. В федеральных землях Тироль, Зальцбург, Форарльберг и Штирия снежный покров превысил три метра.

Сейчас снегопад закончился. На 16 и 17 января синоптики обещают солнечную погоду. Однако местных жителей и туристов предупредили о рисках, связанных с катанием на горных лыжах.

В австрийских Альпах сохраняется третий – предпоследний – уровень опасности для горных регионов. Рекомендуется кататься только в разрешенных на данный момент местах. Трассы, расположенные на высоте 2200 метров, сейчас недоступны.

С начала ноября в горах Австрии погибли более 40 человек. Эти показатели в несколько раз превышают прошлогодние. С 12 января ведутся поиски немецкого туриста, пропавшего после схода лавины в горах на курорте Lech am Arlberg.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что организованных туристов из РФ нет среди тех, кто застрял в Альпах из-за снегопадов.