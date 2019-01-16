Лед на голову. Подробности падения на мужчину глыбы с крыши

Что говорит управляющая компания дома, с крыши которого на мужчину упала глыба льда

Мужчина, на голову которому упала глыба льда, находится в больнице в тяжелом состоянии. Прохожий пострадал в Лялином переулке.

В префектуре уже заявили, что от наледи должна была избавиться управляющая компания. Телеканалу Москва 24 удалось связаться с представителями организации.