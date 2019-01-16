В Нью-Йорке снесли знаменитый мост через Гудзон

В Нью-Йорке снесли восточную часть старого гудзонского моста Tappan Zee.
Обрушение исторической конструкции заняло всего пять секунд. Посмотреть на это пришли сотни людей. За порядком во время работ следили сотрудники Береговой охраны. Зрителей держали в километре от самого моста.
В 2017 году Tappan Zee был заменен новым вантовым мостом, чья стоимость оценивается в четыре миллиарда долларов.
Первоначально мост Tappan Zee, построенный в 1955 году, планировали сносить еще в 2005 году. Однако в итоге срок службы решили продлить до 2019 года.
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