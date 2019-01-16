Задержан стрелявший по людям на западе Москвы таксист

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские задержали таксиста, подозреваемого в стрельбе на западе столицы, сообщает Агентство "Москва".

Им оказался 48-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник стрелял из травматического пистолета, на которое у него имеется разрешение. Информация о стрельбе поступила от очевидцев. Они рассказали, что возле торгового центра на Осеннем бульваре были слышны выстрелы и громкие крики граждан.

Местный житель позже сообщил, что вместе с девушкой возвращался из гаража и договорился с таксистом, стоявшим около ТЦ, о поездке до места проживания. В ходе разговора между ними возникла словесная ссора. Таксист начал грубить, кричать и оскорблять его и девушку, после чего отъехал на незначительное расстояние, вышел из машины, достал пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону пары. Потерпевшие побежали в сторону торгового центра.

В результате конфликта никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.