Хореографа из Бразилии обокрали в популярном фаст-фуд ресторане

Фото: портал Москва 24/Максим Денисов

В Москве гражданина Бразилии 1985 года рождения обокрали в одном из заведений популярного ресторана фаст-фуда. Об этом сообщили правоохранители, передает Агентство "Москва".

Бразилец работает в Москве, он преподает латиноамериканские танцы.

"Мужчина сообщил, что в ресторане на Ленинском проспекте он уснул за столиком, а когда проснулся, обнаружил отсутствие телефона стоимостью 20 тысяч рублей, который лежал рядом", – сообщили агентству.

Полиция уже задержала подозреваемого в краже имущества. Это выходец из Республики Марий Эл 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе на юго-западе Москвы у безработного украли автомобиль Audi A8 за 3,2 миллиона рублей.