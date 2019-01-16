Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:52

Хореографа из Бразилии обокрали в популярном фаст-фуд ресторане

происшествия

10:52

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Максим Денисов

В Москве гражданина Бразилии 1985 года рождения обокрали в одном из заведений популярного ресторана фаст-фуда. Об этом сообщили правоохранители, передает Агентство "Москва".

Бразилец работает в Москве, он преподает латиноамериканские танцы.

"Мужчина сообщил, что в ресторане на Ленинском проспекте он уснул за столиком, а когда проснулся, обнаружил отсутствие телефона стоимостью 20 тысяч рублей, который лежал рядом", – сообщили агентству.

Полиция уже задержала подозреваемого в краже имущества. Это выходец из Республики Марий Эл 1989 года рождения. Возбуждено уголовное дело о краже, фигурант находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе на юго-западе Москвы у безработного украли автомобиль Audi A8 за 3,2 миллиона рублей.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика