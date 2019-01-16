Бухгалтер похитила 24 миллиона рублей со счетов работодателей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Москве задержали 45-летнюю женщину по подозрению в хищении 24 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на управление информации и общественных связей столичного управления МВД.

В полицию обратились две компании по продаже дверей, у которых задержанная ранее работала бухгалтером. С их счетов пропало более 24 миллионов рублей.

В МВД сообщили, что бухгалтер перевела денежные средства на свои счета и распорядилась ими по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщину заключили под стражу.