Задержан подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Отрадном

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении до смерти мужчины в квартире на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Бестужевых, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что 10 января в полицию обратился гражданин 1972 года рождения, который сообщил о трупе. Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили труп мужчины 1962 года рождения. На теле убитого было множество кровоподтеков и травм.

Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали заявителя.

"Мужчину изобличили в том, что между ним и потерпевшим возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил оппонента головой о стену, после чего избил его руками и ногами", – сказал источник.

Как уточняется, мужчина умер от полученных травм. В пресс-службе ГУ МВД РФ по столицы агентству подтвердили информацию о задержании подозреваемого.