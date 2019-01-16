Задержан подозреваемый в избиении до смерти мужчины в Отрадном

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в избиении до смерти мужчины в квартире на северо-востоке Москвы. Инцидент произошел на улице Бестужевых, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства сообщил, что 10 января в полицию обратился гражданин 1972 года рождения, который сообщил о трупе. Приехав по указанному адресу, полицейские обнаружили труп мужчины 1962 года рождения. На теле убитого было множество кровоподтеков и травм.
Правоохранители по подозрению в совершении преступления задержали заявителя.
"Мужчину изобличили в том, что между ним и потерпевшим возникла ссора. В ходе конфликта подозреваемый несколько раз ударил оппонента головой о стену, после чего избил его руками и ногами", – сказал источник.
Как уточняется, мужчина умер от полученных травм. В пресс-службе ГУ МВД РФ по столицы агентству подтвердили информацию о задержании подозреваемого.
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