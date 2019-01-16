Против задушившего носком жену москвича возбудили дело

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники полиции задержали москвича, который задушил свою жену носком. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве, передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Задержан гражданин 1968 года рождения, который изобличен в том, что в квартире на улице Кастанаевская он на почве личной неприязни запихнул в горло жене 1960 года рождения носок, в результате чего женщина-пенсионерка задохнулась", – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по городу подтвердили агентству информацию о задержании подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в квартире, расположенной на западе Москвы, женщину задушили носком. Тело москвички обнаружили в прихожей квартиры 12 января.