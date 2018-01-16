Обнаружены тела двух погибших при обрушении домов в Бельгии

Фото: AP/Virginia Mayo

Тела двух погибших обнаружили на месте обрушения трех жилых домов в бельгийском Антверпене.

Ранения получили 14 человек. Один из них находится в критическом состоянии, травмы еще пятерых пострадавших оценивают как тяжелые, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в центре города, там взорвался бытовой газ. Одно из зданий почти полностью разрушено, еще два серьезно повреждены.

Отмечается, что дома расположены в том же районе, где и университет Антверпена. Прокуратура города проводит расследование по факту происшествия. Как пояснили в полиции, версия теракта не рассматривается.

12 января хлопок бытового газа произошел в жилой пятиэтажке в Омске. В результате происшествия пострадали дети.