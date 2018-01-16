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Происшествия

16 января, 14:02

Полиция проверяет информацию о женщине, которая бросалась на прохожих с ножом

происшествия

Фото: depositphotos/blinow61

Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о том, что в центре Москвы женщина кидалась на прохожих с ножом и требовала дать ей деньги. Данные поступили в правоохранительные органы от очевидцев произошедшего.

"Обращение было, на место приехал экипаж, однако подтверждения данной информации не нашлось. Сведений о пострадавших не поступало", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что возле ресторана на улице Большая Садовая женщина, одетая в синий пуховик, явно находясь в неадекватном состоянии, размахивает ножом и требует деньги у прохожих.

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