Полиция проверяет информацию о женщине, которая бросалась на прохожих с ножом

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Сотрудники столичной полиции проверяют информацию о том, что в центре Москвы женщина кидалась на прохожих с ножом и требовала дать ей деньги. Данные поступили в правоохранительные органы от очевидцев произошедшего.

"Обращение было, на место приехал экипаж, однако подтверждения данной информации не нашлось. Сведений о пострадавших не поступало", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее сообщалось, что возле ресторана на улице Большая Садовая женщина, одетая в синий пуховик, явно находясь в неадекватном состоянии, размахивает ножом и требует деньги у прохожих.