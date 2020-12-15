Неизвестный украл более миллиона рублей у пенсионера ФСБ в центре Москвы

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Неизвестный похитил из сумки у пенсионера ФСБ в ресторане крупную сумму денег. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился 42-летний пенсионер ФСБ с заявлением о краже на Чистопрудном бульваре. Он рассказал, что во время обеда положил сумку, в которой лежали 1,2 миллиона рублей для оплаты мебели, на соседний стул. По его словам, вскоре он обнаружил, что раскрытая сумка лежит на полу и денег в ней уже нет.

"Согласно записи с камеры наблюдения, неизвестный взял сумку со стула и положил на пол, затем повесил свою куртку на спинку другого стула, поднял сумку, поставил на стул, достал деньги и, забрав куртку, скрылся", – рассказал собеседник агентства.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что неизвестный украл деньги из сумки продавца инструментов на юго-востоке Москвы. Сообщение о краже поступило в полицию из павильона 2/22 по улице Трофимова, владения 36. Сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей.

