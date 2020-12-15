Здание загорелось на угольном разрезе "Черногорский" в Хакасии

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Фото: 19.mchs.gov.ru
На угольном разрезе "Черногорский" в Хакасии загорелось здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по региону.
"В 10:16 (06:16 по Москве) 15 декабря поступила информация о возгорании в здании на территории разреза "Черногорский" в Усть-Абаканском районе, объявлен повышенный ранг вызова", – сообщили в министерстве.
В МЧС подчеркнули, что из здания самостоятельно эвакуировались 11 человек, судьба одного человека остается неизвестной. В ведомстве добавили, что, предварительно, в здании горит дизельное топливо.
Общая площадь пожара составляет 400 квадратных метров. К месту происшествия выехали 49 человек и отправлены 18 единиц техники. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания.
Ранее Следственный комитет (СК) по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту смерти 11 человек во время пожара в доме престарелых в деревне Ишбулдино.
По данным следователей, возгорание произошло ночью 15 декабря в здании Центра социального обслуживания населения "Дом престарелых". В помещении находились 15 человек, четверым удалось покинуть здание самостоятельно.
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