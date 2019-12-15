Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подводной лодки Б-380 "Горьковский комсомолец" от большого плавучего дока ПД-16, затонувшего в Южной бухте Севастополя.

На кадрах видно, как рейдовые буксиры Черноморского флота оттаскивают лодку.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 декабря. На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего, на месте работают специалисты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту.

Подводный корабль "Горьковский комсомолец" долгие годы стоял в Южной бухте Севастополя в сухом доке. Субмарину приняли в боевой состав Черноморского флота в декабре 1982 года.