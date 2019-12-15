Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

17:24

Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

происшествия

В Сети появилось видео буксировки подводной лодки Б-380 "Горьковский комсомолец" от большого плавучего дока ПД-16, затонувшего в Южной бухте Севастополя.

На кадрах видно, как рейдовые буксиры Черноморского флота оттаскивают лодку.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 15 декабря. На данный момент проводится проверка обстоятельств произошедшего, на месте работают специалисты.

По предварительным данным, никто не пострадал. Отмечается, что затонувшие объекты на данный момент не принадлежат Черноморскому флоту.

Подводный корабль "Горьковский комсомолец" долгие годы стоял в Южной бухте Севастополя в сухом доке. Субмарину приняли в боевой состав Черноморского флота в декабре 1982 года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика