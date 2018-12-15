Неизвестные ограбили аптеку на севере Москвы

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В Войковском районе Москвы двое злоумышленников с ножом совершили разбойное нападение на аптеку и скрылись. Об этом сообщило Главное управление МВД по Москве.

Это случилось около 8 часов вечера. По предварительной информации, в аптеку по адресу 2-й Новоподмосковный переулок, дом № 8 вошли двое неизвестных в масках. Угрожая похожим на нож предметом, они открыто похитили деньги из кассы и скрылись.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается. Преступников разыскивают.