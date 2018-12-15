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Москва 24

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Происшествия

15 декабря, 09:46

Полиция задержала водителя, не пропустившего карету скорой помощи в Москве

происшествия

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Полиция задержала водителя, не пропустившего карету скорой помощи в Москве. Нарушителем оказался москвич 1975 года рождения.

Как сообщает телеканал Москва 24, сейчас водителю грозит административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей или лишение прав сроком от одного до трех месяцев. Известно, что мужчину однажды уже лишали прав на четыре месяца.

Ранее в Сети появилось видео, на котором очевидцы засняли, как водитель машины Mazda не пропустил скорую помощь с тяжелобольным пациентом, несмотря на сирену и обращение по громкоговорителю.

В Москве задержан водитель, не пропустивший скорую с пациентом на ТТК


Похожий случай произошел в столице осенью. Пользователи соцсетей обсуждали действия автомобилиста, который не пропустил машину скорой помощи в Лефортовском тоннеле. Сам водитель уверял, что руководствовался правилами дорожного движения и не пропустил машину скорой помощи из-за запрета на перестроение в тоннеле.

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