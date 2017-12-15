Три автомобиля столкнулись на юго-востоке столицы

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Три автомобиля столкнулись в районе Некрасовка на юго-востоке столицы в пятницу, 15 декабря. В результате аварии пострадал один человек.

ДТП произошло на улице Липчанского возле дома номер один. В инциденте участвовали автомобили Mercedes, Hyundai и "Жигули", сообщает Агентство "Москва".

Пострадавшего зажало в салоне машины. Спасатели извлекли его и передали врачам. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства случившегося.

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