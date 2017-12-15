Правоохранители вступили в перестрелку с боевиками под Нальчиком

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Сотрудники правоохранительных органов вступили в перестрелку с боевиками неподалеку от Нальчика в Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в селении Урвань. По некоторым данным, правоохранители попытались остановить подозрительный автомобиль. В этот момент находившиеся внутри пассажиры открыли огонь по силовикам, сообщает РИА Новости.

Сведений о погибших среди правоохранителей нет, неизвестно также число нападавших. Отмечается, что перестрелка продолжается. В части Урванского района ввели режим контртеррористической операции.

Ранее в Санкт-Петербурге ФСБ задержала семь участников ячейки запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" за подготовку терактов.