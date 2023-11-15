В Минстрое Самарской области провели следственные действия

Фото: mvdmedia.ru

В министерстве строительства Самарской области организовали следственные действия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там обратили внимание, что местные власти оказывают содействие правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Для всестороннего изучения произошедшего предоставили соответствующие документы.

До этого сотрудники полиции пришли с обысками в здание правительства Самарской области. Причиной для этого, по информации СМИ, стало превышение должностных полномочий.

