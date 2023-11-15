15 ноября, 16:57Происшествия
В Минстрое Самарской области провели следственные действия
Фото: mvdmedia.ru
В министерстве строительства Самарской области организовали следственные действия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Там обратили внимание, что местные власти оказывают содействие правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Для всестороннего изучения произошедшего предоставили соответствующие документы.
До этого сотрудники полиции пришли с обысками в здание правительства Самарской области. Причиной для этого, по информации СМИ, стало превышение должностных полномочий.
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