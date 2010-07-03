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Происшествия

15 ноября, 21:56

Двое детей пострадали в ДТП в Сочи

происшествия

Фото: vk.com/dtpsochi

Двое детей были доставлены в больницу в результате столкновения четырех автомобилей в тоннеле на трассе Адлер – Красная Поляна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел вечером в пятницу. Автомобиль Mazda Demio выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, от удара машина столкнулась с Toyota и "Лада". Четырем водителям оказали помощь на месте происшествия, от госпитализации они отказались. Детям потребовалась госпитализация, их доставили в больницу.

В настоящее время полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее один человек погиб и четверо пострадали в результате ДТП в Луховицком районе Подмосковья. Авария произошла около 19:30 на 151-м километре трассы М5 "Урал". Там столкнулись ВАЗ-2115 и "Лада Ларгус". Среди пострадавших двое детей в возрасте 6 и 14 лет.

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