Самолет с премьером Болгарии совершил аварийную посадку в Софии

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Самолет Falcon, на котором летел болгарский премьер-министр Бойко Борисов, совершил аварийную посадку в международном аэропорту города София, сообщает агентство БГНЕС.

Причиной аварийной посадки стала неисправность навигационной системы. При заходе на посадку у самолета полностью отказала навигационная система.

Пилотам пришлось сажать самолет в ручном режиме управления. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Помимо Борисова на борту находились члены правительственной делегации, с которыми он был с визитом в Салониках.

Ранее в Шереметьево столкнулись два лайнера. Инцидент произошел в ходе маневрирования одного из самолетов. На борту находились 42 пассажира, из них шестеро – члены экипажа воздушного судна.