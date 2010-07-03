Работница завода на Кубани пострадала из-за попавших в станок волос

Сотрудница одного из предприятий в Армавире лишилась кожи на голове после того, как ее волосы попали в работающий вал станка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 13 октября на территории предприятия в цехе по производству бумажных изделий. Женщина наклонилась над станком, ее волосы попали в движущийся вал, в результате произошла "механическая ампутация кожного покрова головы".

В настоящее время женщина находится в больнице. Хирурги провели успешную операцию по трансплантации кожи на поврежденный участок.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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