Очевидец рассказала о пожаре в жилом доме в Химках

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Жительница соседнего подъезда рассказала о пожаре в пятиэтажном жилом доме в Химках.

"Я кормила ребенка, произошел взрыв – по дивану даже прошли вибрации, окна распахнулись. Посмотрела в окно – у соседнего дома щепки, сработала сигнализация у машин", – сказала очевидец, передает RT.

Первым делом женщина перекрыла газ, затем одела ребенка и побежала на улицу. Во дворе она отогнала машину, чтобы освободить доступ для пожарных. Она уверяет, что в момент происшествия слышала хлопок.

По ее словам, газовое оборудование в доме проверяли в последний раз в конце сентября.

Ранее сообщалось, что во время пожара были эвакуированы 84 человека. Сотрудники МЧС спасли еще восемь жителей.

Инцидент произошел 15 ноября. Загорелась квартира на втором этаже. В результате ЧП погиб один человек. Одна из возможных причин инцидента – взрыв бытового газа.

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