Ситуация с терпевшим бедствие под Керчью сухогрузом разрешилась

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Ситуация с сухогрузом "Моряк", который терпел бедствие под Керчью, разрешилась. Об этом сообщили в государственном предприятии "Крымские морские порты".

"Да, он сейчас в Керченском рыбном порту, базируется в одном из филиалов, все разрешилось", – рассказали RT представители предприятия.

Ранее стало известно о том, что сухогруз "Моряк" под флагом Палау терпит бедствие в районе Керчи. Уточняется, что судно было арендовано украинской компанией у севастопольского собственника.

Как сообщил члена экипажа сухогруза, кораблю не давали разрешение зайти ни в один из портов, а на борту не осталось еды.

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