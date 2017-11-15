15 ноября 2017, 19:05Происшествия
Ситуация с терпевшим бедствие под Керчью сухогрузом разрешилась
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Ситуация с сухогрузом "Моряк", который терпел бедствие под Керчью, разрешилась. Об этом сообщили в государственном предприятии "Крымские морские порты".
"Да, он сейчас в Керченском рыбном порту, базируется в одном из филиалов, все разрешилось", – рассказали RT представители предприятия.
Ранее стало известно о том, что сухогруз "Моряк" под флагом Палау терпит бедствие в районе Керчи. Уточняется, что судно было арендовано украинской компанией у севастопольского собственника.
Как сообщил члена экипажа сухогруза, кораблю не давали разрешение зайти ни в один из портов, а на борту не осталось еды.
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