Шеф миссии ОБСЕ в Албании извинился за показанный демонстрантам средний палец

Фото: ТАСС/Александр Река

Глава миссии ОБСЕ в Албании Бернд Борхардт показал демонстрантам, протестующим в Тиране, средний палец. После критики общественности он был вынужден принести извинения, сообщает РИА Новости.

Жители района Астир албанской столицы протестуют из-за сноса их домов при строительстве кольцевой объездной дороги. Свое несогласие они выражают под адресованным премьеру Эди Раме девизом "Рама вон!".

Участники демонстраций сняли на видео момент, когда проходящий мимо протестующих Борхардт дважды сделал в их сторону оскорбительный жест со средним пальцем.

Видео, опубликованное в соцсетях, вызвало негодование СМИ и общественности. Члены оппозиционной Демократической партии потребовали отзыва Борхардта.

"Я хотел бы искренне извиниться перед теми, кого мог вчера обидеть. Уважаю право албанцев мирно протестовать", – написал глава миссии ОБСЕ в Twitter.

Борхардт с 2007 по 2010 годы был послом Германии в Тиране, в октябре 2016 года возглавил миссию ОБСЕ.

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