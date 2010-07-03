Поезда задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Движение поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается. Об этом говорится в Twitter-аккаунте АО "Центральная ППК".

"На Ярославском направлении задерживаются поезда по техническим причинам", – говорится в сообщении.

Диспетчеры предпринимают все усилия для введения поездов в график. Сотрудники транспортной компании приносят свои извинения за предоставленные неудобства.

Накануне сбой в движении поездов произошел на Белорусском направлении МЖД. Как уточнялось, у платформы Беговая поезд сбил двух человек. После ЧП железнодорожники сразу же вызвали экстренные службы для помощи пострадавшим.

