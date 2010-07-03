Бывший замглавы ФСИН задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ

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Объявленный в международный розыск бывший заместитель начальника Центра связи ФСИН Павел Щетинин задержан во Франции по запросу Генпрокуратуры РФ, сообщает "Интерфакс".

Щетинин обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. В ближайшее время Генпрокуратура направит в компетентные органы Франции документы для его экстрадиции в Россию.

Осенью прошлого года было начато расследование дела в отношении бывшего начальника ФСИН Игоря Шайкова, его заместителей Павла Щетинина и Андрея Краснюкова. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Злоупотребление должностными полномочиями". Красюнков и Шайков были задержаны, Щетинин скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

По версии следствия, они вступили в сговор и обеспечили победу в аукционе ФГУП "НТЦ Атлас". В 2015 году госзаказчик и поставщик заключили контракт на поставку компьютеров для ФСИН – 1500 персональных электронно-вычислительных машин, чья общая стоимость превышала 160 миллионов рублей. Компьютеры нужны были для обработки секретных данных в системе ФСИН.