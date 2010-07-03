Двое москвичей осуждены условно за продажу препаратов для роста мышц

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Московский суд приговорил к двум годам условно двух жителей столицы, которые продавали незарегистрированные препараты для роста мышц в интернете. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

Как установили следователи, в марте 2019 года мужчины продавали через интернет незарегистрированные лекарства для увеличения мышечной массы, которые использовались спортсменами. В ходе расследования они признали свою вину. В отношении москвичей было возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору".

В сентябре полиция и ФСБ пресекли в Москве работу группы, ввозившей в Россию незарегистрированные лекарства. Трое мужчин организовали канал поставки лекарств и продавали их в интернете. В ходе обысков у них было обнаружено более 200 единиц незарегистрированных медицинских препаратов.

