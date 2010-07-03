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В мире

09:34

Живого младенца вытащили из могилы в Индии

происшествия за рубежом

Фото: The Sun

В Индии семейная пара обнаружила младенца в запечатанном глиняном горшке, завернутом в ткань. Девочка оказалась жива. Как оказалось, ребенка похоронили за три дня до обнаружения, сообщает "Мир 24".

Супруги во время похорон своего ребенка, который родился мертвым, услышали плач младенца. Скорбящий отец даже решил, что его дочь воскресла. Однако это был другой ребенок. Семейная пара вызвала полицию и скорую помощь.

Девочку доставили в больницу, там новорожденной диагностировали инфекцию легких.

В итоге девочку госпитализировали. Сейчас она находится в состоянии гипотермии на кислородной поддержке. Как отмечается, супруги, нашедшие девочку, хотят ее удочерить.

Ранее стало известно, что житель американского города Сент-Луис Адам Смит обнаружил в холодильнике своей матери мертвого младенца. Это произошло после смерти женщины. Адам начал разбирать дом, в котором мать прожила более 20 лет, и наткнулся на небольшую картонную коробку в морозилке.

Смит рассказывает, что видел ее и раньше, но родители говорили им с сестрой, что там хранится украшение от свадебного торта. Когда он открыл крышку, то увидел розовую пеленку и мумифицированные останки новорожденной девочки.

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