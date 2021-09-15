Движение восстановили на Садовом кольце после ДТП с машиной и мотоциклом

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта восстановили на Садовом кольце после ДТП с участием машины и мотоцикла. Об этом сообщили в Дептрансе.

"Движение восстановлено", – указано в публикации.

Ранее стало известно, что в районе пересечения Садового кольца и улицы Арбат столкнулись машина и мотоцикл. Легкое транспортное средство в результате аварии загорелось, водитель и пассажир получили травмы.

В департаменте транспорта уточнили, что на время устранения последствий аварии было ограничено движение по трем из полос.