Ребенку засосало руку в бассейне в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В московском районе Жулебино ребенку засосало руку в бассейне, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел в спортивной школе. Пострадавшему мальчику четыре года, он получил перелом пальца. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

В конце августа двенадцатилетняя россиянка, пострадавшая из-за несчастного случая в бассейне отеля в Бодруме, умерла в больнице. Руку девочки засосало в трубу бассейна. Насос удалось остановить, однако руку вытащили только после того, как сломали трубу. Ребенок слишком долго находился под водой без воздуха и захлебнулся.

