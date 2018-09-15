Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Школьникам из города Армянск и соседних поселений, которые находятся в зоне химвыброса на севере Крыма, продлили каникулы на неделю. Об этом рассказал глава городской администрации Армянска Василий Телиженко, передает РИА Новости.

Ранее на севере Крыма 14 сентября зарегистрировали новый выброс концентрации вредных веществ в атмосферу. На территории ввели режим ЧС, чтобы использовать средства резервного фонда на ликвидацию последствий выброса. В Роспотребнадзоре отметили, что угрозы для жизни и здоровья населения нет.

"Каникулы продлили на семь дней. Всех детей, которые не успели уехать, либо откуда-то вернулись, мы отправляем в детские оздоровительные учреждения", – отметил Телиженко.

По его словам, решение о продлении каникул принято оперативным штабом.

На севере Крыма с конца августа произошло уже несколько превышающих концентрацию химвыбросов в атмосферу. Причиной стали испарения из кислотонакопителя химического завода "Крымский Титан", рядом с которым расположен город Армянск и ряд сел.

Власти полуострова четвертого сентября в предупредительных мерах объявили в школах каникулы и всех детей дошкольного и школьного возраста заручились отправить в санатории.

Химзавод "Крымский титан" был полностью остановлен для модернизации. Регион вернулся к естественному фону седьмого сентября. Этому способствовало в основном снижение температуры воздуха и осадки, которые уменьшили испарения из кислотонакопителя. Помимо этого, начата нейтрализация парящих участков кислотонакопителя с помощью известкового раствора.