СМИ опубликовали фото взорвавшегося в лондонской подземке контейнера

Фото: АР/@RRIGS
Британское издание Metro опубликовало фотографию контейнера, взорвавшегося в вагоне лондонского метро. Автор фото – пользователь микроблога Twitter под ником Rigs.
По последним данным, взорвалось пластиковое ведро, которое лежало в сумке. Очевидцы сообщают, что после ЧП вагон метро наполнился дымом, и пассажиры стали в панике покидать поезд.
Также подчеркивается, что в результате несколько человек получили ожоги.
Ранее стало известно, что взрыв прогремел в вагоне поезда на станции метро "Парсонс-Грин". На место прибыли экстренные службы Лондона.
Несколько пассажиров получили ожоги лица, однако сколько всего пострадавших в результате инцидента, пока неизвестно.