СМИ опубликовали фото взорвавшегося в лондонской подземке контейнера

Британское издание Metro опубликовало фотографию контейнера, взорвавшегося в вагоне лондонского метро. Автор фото – пользователь микроблога Twitter под ником Rigs.

По последним данным, взорвалось пластиковое ведро, которое лежало в сумке. Очевидцы сообщают, что после ЧП вагон метро наполнился дымом, и пассажиры стали в панике покидать поезд.

Также подчеркивается, что в результате несколько человек получили ожоги.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ