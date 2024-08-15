ТАСС: стрельба произошла возле школы на западе Украины

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Мужчина открыл стрельбу из автомата возле школы в селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В результате погибли два человека. Еще троих человек с тяжелыми ранениями доставили в реанимацию.

Ранее полицейские, обеспечивающие безопасность во время национального съезда Республиканской партии в Милуоки в США, застрелили вооруженного ножом мужчину около места проведения мероприятия. Инцидент произошел в трех километрах от арены Fiserv Forum, в которой проходят основные мероприятия съезда.

По информации СМИ, погибшим оказался бездомный, страдающий биполярным расстройством. Когда он подошел к сотрудникам полиции и достал нож, те открыли по нему стрельбу.

