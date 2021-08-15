Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 64

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В результате наводнений на севере Турции погибли не менее 64 человек. Об этом сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям.

"В результате наводнения погибли 64 наших гражданина (54 человека в Кастамону, девять человек в Синопе и один человек в Бартыне)", – говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении, в больницах остаются восемь человек.

На северную часть республики обрушились проливные дожди. Под удар стихии попали сразу несколько провинций. Все крупные реки там вышли из берегов. Бурные потоки уносят сломанные деревья и автомобили. В одном месте обрушился мост.