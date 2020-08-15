Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две аварии произошли в районе Бусиновской эстакады. На севере МКАД в районе Химок образовался крупный затор, передает телеканал Москва 24. Дальнейшие подробности уточняются.

Днем ранее случилось ДТП с "Газелью" и легковушкой. Машины столкнулись на МКАД, первая перевернулась. Пострадал ее пассажир, его госпитализировали. Перекрывалось три полосы движения.

На этой неделе в Одинцовском районе столкнулись четыре автомобиля, в том числе грузовик и машина скорой помощи. Травмы получили ее водитель и фельдшер, а также водитель ВАЗ-2115.