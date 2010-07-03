Офис "Роснефти" заработал в обычном режиме

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Центральный офис "Роснефти" в Москве возобновил работу в обычном режиме после эвакуации, сообщил ТАСС представитель компании.

Ранее сотрудников "Роснефти" эвакуировали из офиса на Софийской набережной. В компании ситуацию комментировать отказались в связи с работой правоохранительных органов.

По неподтвержденным данным, неизвестный отправил на горячую линию для акционеров сообщение об угрозе взрыва.