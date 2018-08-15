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Девять человек пострадали при пожаре в парижском отеле, сообщает издание Le Parisien.

По информации газеты, возгорание произошло на первом этаже трехзвездочного отеля сети Best Western на улице Вожирар. Постояльцев гостиницы эвакуировали и временно разместили в одной из школ.

Сообщается о девяти пострадавших, включая ребенка. Они отравились продуктами горения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, шестерых из них госпитализировали, пишет Le Parisien.

В тушении принимали участие примерно 30 пожарных и семь единиц спецтехники.

По предварительным данным, пожар возник на кухне отеля. Причины ЧП выясняются.