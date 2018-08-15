Женщина под видом подростка почти год прожила в реабилитационном центре

15 августа, 15:34
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Полиция начала проверку по сообщению о том, что приезжая выдала себя за подростка и прожила в столичном реабилитационном центре для несовершеннолетних почти год. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, расположенного на северо-востоке Москвы. По ее словам, в учреждении с сентября 2017 года по август 2018-го жила приезжая, представившаяся Натальей 2001 года рождения.
"Документов, подтверждающих личность, она не предоставила, но в центре ее приютили. Как выяснилось, воспитанница сообщила ложную информацию и на самом деле является 25-летней жительницей Барнаула", – цитирует собеседника Агентство "Москва".
На содержание мнимой несовершеннолетней за год потратили миллион 667 тысяч рублей, добавил источник. Все обстоятельства инцидента выясняются.
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