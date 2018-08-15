Гражданин Китая лишился 21,7 млн рублей в ТиНАО

15 августа, 13:42
Фото: depositphotos/blinow61
В Мытищах задержали местного жителя, которого обвиняется в разбойном нападении на гражданина Китая, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером 30 мая. С заявлением в полицию обратился 27-летний водитель такси. Он рассказал, подвозил пассажира от торгово-ярмарочного комплекса "Москва" до аэропорта Внуково.
На улице Адмирала Корнилова в поселении Мосрентген на светофоре из стоявшей сзади Kia Rio вышел неизвестный. Он подошел к такси и вынул ключ из замка зажигания.
Затем он ударил пассажира такси и забрал у него рюкзак, после чего сел в свою машину и уехал. Потерпевшего – 51-летнего гражданина Китая – отвезли в больницу.
Оказалось, что в рюкзаке у него находилось 21,7 миллиона рублей наличными. Иностранец утверждал, что на него напали не менее четырех человек.
Задержанного 32-летнего безработного полностью изобличили в содеянном. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере. Фигурант уже имеет судимости за разбой и вымогательство.
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