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Серию терактов предотвратили в Херсонской области. Их жертвами должны были стать члены военно-гражданской администрации, а также общественность региона, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в спецслужбах РФ.

Уточняется, что российским военным удалось задержать представителя диверсионно-разведывательной группы, который собирал данные о расположении и передвижении граждан.

"В дальнейшем Служба безопасности Украины планировала ликвидировать данных людей путем подрыва, однако группа была разоблачена. Преступный замысел не был доведен до конца", – отмечается в сообщении.

Ранее ФСБ задержала сторонника террористической организации, готовившего теракт в Чите.

Задержанный является гражданином РФ. По данным спецслужб, он планировал совершить в Забайкальском крае теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. После он хотел выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе террористических группировок.

