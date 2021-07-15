Трех человек спасли при пожаре в квартире на Смольной улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в однокомнатной квартире на севере столицы, спасены три человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Смольной произошло возгорание в однокомнатной квартире. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Спасены три человека, в том числе двое детей", – сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне пожар произошел в офисном здании на юго-западе Москвы. Огонь вспыхнул в здании по адресу улица Карьер, дом 2, строение 10. Открытое горение наблюдалось из трех окон. Позже пожар удалось локализовать.

