Пожарные проверяют сообщение о возгорании в аэропорту Внуково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожарные выехали в аэропорт Внуково, чтобы проверить информацию о возгорании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании у входа в аэропорт Внуково. Пожарно-спасательные подразделения выехали", – отметил источник.

Ранее пожар произошел в складском здании в Балашихе по адресу Объездное шоссе, дом 8. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров.

Возгорание удалось локализовать силами 78 человек и 24 единиц спецтехники.

