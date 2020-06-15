СК завершил расследование дела о гибели людей из-за обрыва лебедки машины в Подмосковье

14:53
Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24
Следственный комитет завершил расследование дела о гибели людей из-за обрыва лебедки машины в Подмосковье. ЧП произошло около деревни Марьино Богородского городского округа на фестивале "Внедорожная Масленица", сообщается на сайте СК РФ по региону.
Уточняется, что 1 марта этого года в процессе буксировки внедорожника, принадлежащего обвиняемому, оторвалось металлическое зацепное устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем.
"Оно было установлено обвиняемым на автомобиль самостоятельно", – рассказали следователи.
В результате отлетевшее зацепное устройство причинило телесные повреждения 40-летнему мужчине и его трехлетней дочери. Они скончались на месте происшествия.
В рамках следственных действий опросили ряд свидетелей, изъяли два внедорожника и буксировочный трос.
По данным СК, уголовное дело направили прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Так, 27-летний москвич обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
Ранее очевидцы раскрыли подробности гибели мужчины и его дочери. ЧП произошло в зоне барбекю, и пострадать могло гораздо больше людей, говорили они.
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