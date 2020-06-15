СК завершил расследование дела о гибели людей из-за обрыва лебедки машины в Подмосковье

Фото: скриншот видео телеграм-канала Москва 24

Следственный комитет завершил расследование дела о гибели людей из-за обрыва лебедки машины в Подмосковье. ЧП произошло около деревни Марьино Богородского городского округа на фестивале "Внедорожная Масленица", сообщается на сайте СК РФ по региону.

Уточняется, что 1 марта этого года в процессе буксировки внедорожника, принадлежащего обвиняемому, оторвалось металлическое зацепное устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем.

"Оно было установлено обвиняемым на автомобиль самостоятельно", – рассказали следователи.

В результате отлетевшее зацепное устройство причинило телесные повреждения 40-летнему мужчине и его трехлетней дочери. Они скончались на месте происшествия.

В рамках следственных действий опросили ряд свидетелей, изъяли два внедорожника и буксировочный трос.

По данным СК, уголовное дело направили прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Так, 27-летний москвич обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Ранее очевидцы раскрыли подробности гибели мужчины и его дочери. ЧП произошло в зоне барбекю, и пострадать могло гораздо больше людей, говорили они.