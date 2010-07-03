Звук от лопнувшей лампочки на Ваганьковском кладбище приняли за взрыв

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Звук от лопнувшей в руках рабочего лампочки в одном из зданий Ваганьковского кладбища приняли за взрыв, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МВД.

"По предварительным данным, лопнула обычная лампочка... Хлопок произошел в одном из зданий Ваганьковского кладбища", – сказал собеседник агентства. Информации о пострадавших нет.

Ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва в помещении администрации Ваганьковского кладбища пострадали два человека.

Накануне на полигоне под Воронежем взорвались боеприпасы после возгорания сухой травы. Ближайшее село находилось в 20 километрах от места происшествия.