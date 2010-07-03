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10:47

Названа причина жесткой посадки легкомоторного самолета в Солнечногорске

происшествия

10:47

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Фото: Там-Там/Следком

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в городском округе Солнечногорск 14 июня из-за отказа двигателя. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ.

По данным следствия, это произошло примерно в 21:35. Легкомоторный учебно-спортивный самолет "Вилга-35" совершил жесткую посадку между деревнями Климово и Тимофеево Солнечногорского района Московской области. Транспорт находился под управлением пилота 1953 года рождения, на борту была пассажирка 1975 года рождения.

Их доставили в медучреждение. Отмечается, что план полета и уведомление в органах организации воздушного движения отсутствовали. Пилота и пассажирку

Как сообщалось ранее, самолет взлетел с аэродрома Шевлино. Пожара из-за жесткой посадки не произошло, топливо не разлилось. Последствия происшествия ликвидировали 24 человека и девять единиц техники.

Похожий случай произошел 8 июня. В деревне Кормолино Щелковского района Московской области совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. Пострадал один человек: пилот сломал руку.

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происшествия

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