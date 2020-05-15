В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

74 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Уточняется, что у всех умерших была выявлена пневмония и был получен положительный результат теста на COVID-19.

Таким образом, общее число скончавшихся пациентов с коронавирусом в столице возросло до 1 432 человек.

Ранее сообщалось о том, что поборовшие COVID-19 пациенты могут некоторое время оставаться его бессимптомными носителями. Согласно исследованию китайских ученых, коронавирус может сохраняться в организме как минимум еще 14 дней.

Сергей Собянин накануне сообщил, что в столице вводят бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу. Мэр отметил, что исследования будут основаны на методе иммуноферментного анализа.

За последние сутки в России обнаружили 10 598 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 4 748. Всего в России зарегистрировано 262 843 случая коронавирусной инфекции.