Грузовой Boeing экстренно сел в Красноярске

Фото: ТАСС/DPA/Harald Tittel

Летевший из Шанхая в Москву грузовой Boeing 747-400 экстренно сел в аэропорту Красноярска. Причиной стал отказ левого двигателя, передает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Отмечается, что во время приземления самолета авиакомпании Airbridgecargo никто не пострадал. На борту лайнера был экипаж из трех человек.

Авиаперевозчик направит в Красноярск своих техников для обследования воздушного судна.

