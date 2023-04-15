15 апреля, 22:10Происшествия
Полиция задержала мужчину, спустившегося в тоннель метро на Арбатско-Покровской линии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Полиция задержала нетрезвого мужчину, который спустился на пути и зашел в тоннель на станции "Первомайская" Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.
"Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", – заявил собеседник агентства.
В ведомстве отметили, что мужчина будет привлечен к ответственности.
До этого столичный департамент транспорта сообщал о проблемах с движением транспорта на Арбатско-Покровской линии из-за человека на путях. Позже движение между станциями "Щелковская" до станции "Партизанская" было возобновлено.
Ранее сообщалось, что на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии увеличивали интервалы движения поездов. Увеличение интервалов также было связано с человеком на путях. Спустя некоторое время движение начали вводить в график.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!