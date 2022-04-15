В РЭБ рассказали о прослушке странами НАТО абонентов сотовой связи

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Спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи для их прослушки и просмотра текстовых сообщений, сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

Он рассказал, что специалисты иностранной разведки получают возможность выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений.

"Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи", – сказал Ласточкин в интервью "Красной звезде".

Ласточкин добавил, что молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она способна обнаружить ложную базовую станцию, определить ее местоположение и заблокировать технический канал утечки.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские мужчины стали получать телефонные звонки, в которых робот-автоответчик сообщал о необходимости явиться в военный комиссариат.

В ведомстве подчеркнули, что подобные звонки являются фейком и провокацией украинских спецслужб. В министерстве обороны России отметили, что военкоматы не вызывают россиян, пребывающих в запасе.